Евровидение-2021: видео выступлений всех участников второго полуфинала

Вот уже два полуфинала за плечами конкурсантов Евровидения-2021. Второй полуфинал, который прошел 20 мая, был не менее яркими, чем предыдущий. Все 17 стран-участниц показали невероятные выступления и устроили на сцене грандиозного песенного проекта настоящий драйв.

К финалу Евровидения-2021 теперь осталось совсем немного. Однако, чтобы дойти до него, часть участников конкурса должна была преодолеть второй полуфинал. 20 мая певцы, певицы и группы сделали все возможное, чтобы заставить нидерландскую сцену Ahoy "воспламеняться" и взорваться аплодисментами после их выступлений.

Редакция Showbiz 24 предлагает "вернуться во времени" и снова просмотреть, как незабываемо выступили конкурсанты второго полуфинала Евровидения-2021.

К слову, согласно проведенной жеребьевке во втором полуфинале выступали 17 стран: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Исландия, Молдова, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария и Дания.

Известно, что Исландия не присутствовала на втором полуфинале, ведь один из участников группы Daði & Gagnamagnið заболел коронавирусом. Организаторы конкурса показали зрителям их выступление с предыдущей генеральной репетиции.

Видео выступлений участников Евровидения-2021 во втором полуфинале

Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Сан-Марино Senhit – Adrenalina



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Эстония Uku Suviste – The Lucky One



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Чехия Benny Cristo – Omaga



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Греция Stefania – Last Dance



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Австрия Vincent Bueno – Amen



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Польша RAFAŁ – The Ride



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Молдова Natalia Gordienko – SUGAR



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Исландия Daði & Gagnamagnið – 10 Years



Евровидение-2021 второй полуфинал - смотрите видео: Сербия Hurricane – Loco Loco



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Грузия Tornike Kipiani – You



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Албания Anxhela Peristeri – Karma

Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Португалия The Black Mamba – Love Is on My Side



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Болгария Victoria – Growing Up is Getting Old



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Финляндия Blind Channel – Dark Side



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Латвия Samanta Tīna – The Moon Is Rising



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Швейцария Gjon's Tears – Tout l'Univers



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Дания Fyr & Flamme – Øve os på hinanden

Что известно о финалистах второго полуфинала Евровидения-2021