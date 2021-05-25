Проигрыш на Евровидении-2021: участник из Британии впервые прокомментировал провал

На песенном конкурсе Евровидение 2021 года Великобритания заняла последнее место и набрала 0 баллов от жюри и зрителей. Певец Джеймс Ньюман высказался о проигрыше и заявил, что хочет сосредоточиться на положительных моментах шоу.

22 мая в Роттердаме состоялся грандиозный финал Евровидения-2021. Победителями стали Måneskin из Италии, а последнее место досталось участнику из Великобритании – Джеймсу Ньюману.

Стоит знать Трек группы Go_A для Евровидения-2021 покоряет мировые чарты Spotify и iTunes

Реакция Джеймса Ньюмана на проигрыш

Британский певец высказался в социальных сетях. Джеймс Ньюман поблагодарил всех, кто его поддерживал, слушал композиции и наполнял жизнь позитивом и любовью.

Я хочу сосредоточиться на положительных сторонах этого удивительного опыта. Я стоял на сцене и пел перед сотнями миллионов людей песню, которую написал и которую люблю,

– поделился артист.

Знаменитость добавил, что во время написания песен он не мог получить гарантию, что трек точно станет хитом и понравится всем. То, что он проиграл на Евровидении-2021, научило его брать себя в руки и становиться сильнее.

Добавим, что выступление Джеймса Ньюмана прокомментировал Пирс Морган – известный британский телеведущий. Он заявил, что Brexit не имеет отношения к баллам артиста: "Великобритания получила нули на конкурсе "Евровидение" не из-за какой-то зловещей мести за Brexit. Мы получили нули, потому что у нас была плохая песня в исполнении плохого певца, который дал плохое выступление. Конец".

И Джеймс быстро отреагировал на острое сообщение ведущего: "Привет, Пирс, жаль, что тебе не понравилась песня. По крайней мере, я не вылетел", – написал певец с вероятным намеком на увольнение Моргана после скандала с Меган Маркл.

Успехи Ньюмана после Евровидения

Когда в Роттердаме объявили результаты, певец не расстраивался и продолжал демонстрировать позитив. И не зря: сеть заинтересовало, почему у Джеймса Ньюмана 0 баллов.

Из-за этого на видео с выступления Великобритании теперь 2,5 миллиона просмотров, тогда как просмотры роликов других стран достигали 181 тысячи.

Также сетью ширится огромное количество смешных мемов, что так же подогревает интерес к Джеймсу Ньюману.

Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Великобритания Джеймс Ньюман – Embers