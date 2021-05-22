Евровидение-2021: роскошные образы ведущих в финале

22 мая в Роттердаме происходит грандиозный финал песенного конкурса Евровидение-2021. Ведущими долгожданного финала стали яркие представители нидерландского шоу-бизнеса. В каких роскошных образах они предстали перед камерами – смотрите дальше!

Миллионы зрителей в разных уголках мира с нетерпением ждут объявления победителя Евровидения-2021. Первыми на сцену конкурса в финале вышли неповторимые ведущие, которые добавляют шоу изюминку.

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Ведущие Евровидения-2021 в финале

Ведущими наиболее ожидаемого мероприятия Европы стали успешные представители нидерландского шоу-бизнеса:

Эдсилия Ромбли – певица, двукратная участница Евровидения;

Шанталь Янзен – нидерландская актриса и телеведущая;

Ян Смит – один из самых популярных певцов Нидерландов;

Никки де Ягер – трансгендерная женщина, визажистка и блогерша.

Эдсилия Ромбли

Для финала песенного конкурса певица выбрала изысканное асимметричное платье голубого цвета с соблазнительным декольте. Эдсилия совместила наряд со светлыми босоножками на высоких каблуках. Визажисты аккуратно уложили ее короткие волосы и завершили нежный аутфит красивым макияжем.

Шанталь Янзен

Актриса появилась на сцене Евровидения-2021 в изысканной длинном платье золотистого цвета с декольте и соблазнительным вырезом на ноге. Особый шарм придавало неординарное оформление слева. Образ Шанталь дополняли туфли-лодочки на каблуках. Длинные белокурые волосы были уложены в невероятно красивые локоны, а на лице сиял безупречный макияж.

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Ян Смит

Единственный мужчина среди ведущих Евровидения-2021 в финале предстал перед камерами в total black образе, выглядел очень элегантно и эффектно.

Никки де Ягер

Блогерша вышла на сцену в вечернем платье фиолетового цвета с блестящим отделкой в ​​зоне декольте и черных босоножках. Волосы Никки уложила в голливудские локоны и убрала назад, а на лице сделала яркий макияж в тонах платья.



Образы ведущих в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images



Образы ведущих в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images