Евровидение-2021: роскошные образы ведущих в финале

22 мая в Роттердаме происходит грандиозный финал песенного конкурса Евровидение-2021. Ведущими долгожданного финала стали яркие представители нидерландского шоу-бизнеса. В каких роскошных образах они предстали перед камерами – смотрите дальше!
Миллионы зрителей в разных уголках мира с нетерпением ждут объявления победителя Евровидения-2021. Первыми на сцену конкурса в финале вышли неповторимые ведущие, которые добавляют шоу изюминку.
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Ведущие Евровидения-2021 в финале
Ведущими наиболее ожидаемого мероприятия Европы стали успешные представители нидерландского шоу-бизнеса:
- Эдсилия Ромбли – певица, двукратная участница Евровидения;
- Шанталь Янзен – нидерландская актриса и телеведущая;
- Ян Смит – один из самых популярных певцов Нидерландов;
- Никки де Ягер – трансгендерная женщина, визажистка и блогерша.
Эдсилия Ромбли
Для финала песенного конкурса певица выбрала изысканное асимметричное платье голубого цвета с соблазнительным декольте. Эдсилия совместила наряд со светлыми босоножками на высоких каблуках. Визажисты аккуратно уложили ее короткие волосы и завершили нежный аутфит красивым макияжем.
Шанталь Янзен
Актриса появилась на сцене Евровидения-2021 в изысканной длинном платье золотистого цвета с декольте и соблазнительным вырезом на ноге. Особый шарм придавало неординарное оформление слева. Образ Шанталь дополняли туфли-лодочки на каблуках. Длинные белокурые волосы были уложены в невероятно красивые локоны, а на лице сиял безупречный макияж.
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Ян Смит
Единственный мужчина среди ведущих Евровидения-2021 в финале предстал перед камерами в total black образе, выглядел очень элегантно и эффектно.
Никки де Ягер
Блогерша вышла на сцену в вечернем платье фиолетового цвета с блестящим отделкой в зоне декольте и черных босоножках. Волосы Никки уложила в голливудские локоны и убрала назад, а на лице сделала яркий макияж в тонах платья.
Образы ведущих в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images
Образы ведущих в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images