Евгения Власова едва не ушла из "Танцев со звездами" из-за победителя прошлого сезона

Певица Евгения Власова задумалась о вылете из проекта "Танцы со звездами" по собственному желанию. Причиной стали конфликты между ней и партнером Максом Леоновым. Однако звезда решила, что продолжит борьбу.

В воскресенье, 26 сентября, состоялся очередной выпуск популярного проекта "Танцы со звездами". Эфир был посвящен латиноамериканским танцам. Участники нового сезона делились личными признаниями.

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Евгения Власова планировала уйти из шоу

Певица Евгения Власова удивила, когда рассказала о своих планах самостоятельно покинуть проект. Такое решение она чуть не приняла из-за ссоры с партнером, победителем "Танцев со звездами 2020" Максом Леоновым.

Прошедшая неделя едва не разрушил нашу пару. После эфира я поняла для себя, что меня здесь ничего не держит и я не хочу оставаться в проекте, а хочу пойти,

– призналась артистка.

Оказалось, пара поскандалила еще перед третьим эфиром проекта. Впоследствии Власовой не понравилось, как Макс прокомментировал их конфликт в видеодневник. К тому же она не хотела танцевать с Леоновым в самом начале.

"Мы физически очень истощаемся. Для Жени это нелегкий момент физически и психологически", – сказал тогда танцор.

Продюсеры проекта предложили певице сменить партнера. Но в определенный момент Евгения взяла себя в руки, вспомнила, как начинался их путь и решила примириться с хореографом. Она продолжила борьбу за победу с Максом Леоновым.

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В 4 выпуске пара исполнила зажигательную ламбаду. Судьи не слишком одобрительно оценили выступление Евгении и Макса, но отметили, что не стоит тратить энергию на ссоры, а выкладываться на паркете.

Какими еще признаниями делились участники "Танцев"