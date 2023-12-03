Был болевой шок, – Евгения Эмеральд упала и сильно травмировалась
Источник:Евгения Эмеральд
С наступлением зимы из-за гололедицы многие травмируются. На днях об этом сообщила полицейская в декрете Евгения Эмеральда.
Она рассказала, что упала на льду и сильно ударилась коленом. Из-за этого экс-военная не может стоять на коленях, но ходить травма ей не помешала.
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Евгения Эмеральд сильно травмировалась
Она упала и поэтому на колене есть гематома.
Мне даже кажется, что у меня был какой-то болевой шок. Ударилась тем коленом, где у меня была очень сильная травма,
– поделилась экс-военная.
Эмеральд рассказала, что ранее во время катания на сноубордах травмировала это колено.
Женщина добавила, что ходить она может, но стоять на коленях ей больно.
"На самом деле ходить могу, а стоять на коленках не могу. Гематома и синяки", – рассказала Евгения.
Евгения Эмеральд травмировалась / Скриншот с инстаграмм-сторис
Кто такая Евгения Эмеральд
- В разгар полномасштабного вторжения Евгения, успешная владелица ювелирного бизнеса, решила оставить свой бизнес и записалась в Вооруженные силы добровольцем, вооружившись калибром 308.
- К тому же в декрет женщина служила в полку специального назначения НПУ Сафари (штурмовой полк Нацполиции Украины). Теперь она полицейская в декрете.
- Евгения подчеркнула, что гордится достижениями, которые завоевала в тылу и сказала, что она – "не военная Жанна д'Арк", а "Жанна д'Арк в тылу".