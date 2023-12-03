Был болевой шок, – Евгения Эмеральд упала и сильно травмировалась

С наступлением зимы из-за гололедицы многие травмируются. На днях об этом сообщила полицейская в декрете Евгения Эмеральда.

Она рассказала, что упала на льду и сильно ударилась коленом. Из-за этого экс-военная не может стоять на коленях, но ходить травма ей не помешала.

Важно Евгения Эмеральд впервые рассказала, что стала жертвой изнасилования: "Я очень сильно испугалась"

Евгения Эмеральд сильно травмировалась

Она упала и поэтому на колене есть гематома.

Мне даже кажется, что у меня был какой-то болевой шок. Ударилась тем коленом, где у меня была очень сильная травма,

– поделилась экс-военная.

Эмеральд рассказала, что ранее во время катания на сноубордах травмировала это колено.

Женщина добавила, что ходить она может, но стоять на коленях ей больно.

"На самом деле ходить могу, а стоять на коленках не могу. Гематома и синяки", – рассказала Евгения.



Евгения Эмеральд травмировалась / Скриншот с инстаграмм-сторис

Кто такая Евгения Эмеральд