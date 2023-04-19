Военные поздравили Евгению Эмеральд: эффектный подарок для снайперши после родов

Снайперша Евгения Эмеральд на днях второй раз стала мамой – у них с мужем Евгением родилась дочь. Военные решили присоединиться к поздравлениям и показали невероятное видео. Но есть нюанс – их "подарки" улетели не в Евгении, а оккупантам.

Так Евгению Эмеральд с рождением дочери поздравил 64-й отдельный пушечный артиллерийский дивизион. Раньше мы рассказывали, какое неожиданное заявление сделала Евгения сразу после родов.

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Военные ВСУ в видео показали самолет, выполнявший роль "аиста". Кроме того, бойцы подписали все снаряды – с поздравлениями для Эмеральд и "от отважной маленькой бандеровки". Все эти "подарки" потом полетели к оккупантам.

Ради таких подарков нужно еще пару раз родить. Наши военные очень креативны. Спасибо Вам! Это разрыв. Никто вас не превзойдет,

– написала Евгения.

Впоследствии в видео военные показали, что снаряды прилетели точно в цель, так что благодаря таким "подаркам" на украинской земле стало меньше российских оккупантов.

Ранее муж Эмеральд Евгений написал, что ради детей и их будущего хочется жить, защищать и бороть Украину дальше! "Спасибо, любимая, за дочь, я мечтал о ней всю жизнь", – сказал он.

Украинцы в комментариях выразили свое восхищение и были поражены таким приветствием от военных:

"Вау, крутое поздравление!!! Слава Украине".

"Героям Слава! Какие времена такие и аисты".

"Шикарное приветствие для украинской девушки".

"Пожалуй, лучшее видео, которое я видела в последнее время. Мирного неба маленькому бандерятку".

"К муравьям! Вот я понимаю привет".

"Невероятно. Наши ВСУ умеют удивить".

"К муравьям. Пусть дочь растет здоровенькой и такой же смелой отважной, как ее родители".

"Лучшее приветствие из тех, что я видела".

"Пусть в следующем году будет на день рождения мирный салют".

"За такой конец я бы сама еще рожала".

К слову, Евгению Эмеральд с позывным "Жанна д'Арк" уже выписали из родильного. Улыбающаяся защитница вместе с родными позировала для фото с мужем и дочерью, пока новорожденная девочка спала на руках. Имя ребенка супруги пока оставляют в тайне.