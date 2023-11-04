Я не снайперша, – Евгения Эмеральд впервые призналась, где служила
Источник:Евгения Эмеральд
Евгения Эмеральд до декрета служила в рядах ВСУ. Она добровольно отправилась защищать страну после начала полномасштабного вторжения. Ранее СМИ представляли "Жанну д'Арк" как снайпершу, но Евгения попросила ее так не называть.
Сейчас Эмеральд – полицейская в декрете. На днях Евгения заявила, что бывший муж попытался совершить первое покушение на ее жизнь.
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Евгения Эмеральд призналась, где служила
Эксвойская заявила, что она не снайперша и попросила ее так не называть. По ее словам, снайпершей ее назвали журналисты, а не она сама. Эмеральд была добровольцем с 308 калибром.
"Я больше года не нахожусь на фронте. Я не хочу, чтобы меня сравнивали со снайпершей. Я в интервью объясняла, что я была добровольцем с 308 калибром, и все, на этом мы остановимся", – объяснила она.
Евгения подчеркнула, что она сейчас полицейская в декрете.
Я совершенно не удовлетворена своими результатами на военном пути. Также СМИ слишком многое приписали мне того, что не является правдой. Я очень надеюсь, что меня больше не будут сравнивать со снайпершей и не будут называть снайпершей. А вот полицейской в декрете и эксвоенной можно,
– заявила Эмеральд.
Она подчеркнула, что гордится теми результатами, которых добилась в тылу. По ее словам, она – "не военная Жанна д'Арк", а "Жанна д'Арк в тылу".
Полицейский жетон Евгении Эмеральд / Фото с ее телеграммы
Евгения Эмеральд в ВСУ: что известно
- Евгения Эмеральд в начале полномасштабного вторжения оставила успешный ювелирный бизнес и ушла на фронт добровольцем. Ее стали называть украинская "Жанна д'Арк".
- В интервью 24 Канала Евгения рассказала, что впервые держала в руках винтовку в 9 лет. Стрелять ее учил папа, он был охотником. Именно поэтому она с детства мечтала быть военной.
- "Меня заметила команда снайперов, которые воевали уже с 2014 года. Они взяли на поруки, говорили командиру полка: "Эта девушка будет снайпершей", – рассказала Эмеральд о службе в ВСУ.
- В декрет Эмеральд служила в полку специального назначения НПУ Сафари (штурмовой полк Нацполиции Украины). Теперь она полицейская в декрете.