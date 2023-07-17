Спустя 3 месяца после родов: снайперша Евгения Эмеральд рассекретила редкое имя дочери

Украинская снайперша Евгения Эмеральд рассказала, какое имя выбрала для своей трехмесячной дочери. Она также поделилась с подписчиками его значением.

Как оказалось, родители назвали девочку в честь одной из греческих богинь. В комментариях подписчики уже успели высказать свое мнение на этот счет.

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Евгения Эмеральд об имени для дочери

Защитница объяснила, что назвала дочь Афины. Известно, что так звали греческую богиню.

Богиня справедливой войны, военной стратегии и мудрости,

– написала под видео военная.

Реакция подписчиков

В основном пользователи соцсетей в восторге от имени трехмесячной девочки. Они убеждены, что оно отлично ей подходит:

"Очень красивое и сильное имя";

"Какие времена, такое имя";

"Имя очень хорошее и сильное";

"Великолепное имя чудесной девочки";

"Очень классное имя";

"Какое красивое имя".

Но некоторые из комментаторов считают, что не следовало выбирать такое имя, которое ассоциируется с войной: "Железная леди. Зачем ребенка с войной связывать. Дети – это нежность, легкость".

Отметим, 14 апреля снайперша Евгения Эмеральд стала мамой во второй раз. Она долго скрывала свою девочку от публики и не спешила показывать ее лицо. Однако через два месяца после родов военная наконец-то познакомила девочку с подписчиками.

К тому же Евгения рассказала, что ее роды были партнерскими. Муж-военный приехал с фронта всего на 12 дней. Как поделилась защитница, они долго настраивались на партнерские роды и не пожалели о своем решении. Супругам понравилось и теперь они мечтают еще о сыне.

К тому же Евгения с мужем Евгением Стипанюком воспитывают еще старшую дочь Жасмин. Она не хочет публичности, поэтому не появляється в соцсетях у матери.