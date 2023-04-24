Евгения Эмеральд растрогала кадрами, как провожает мужа на фронт: что он сказал дочери

Снайперша Евгения Эмеральд уже провела своего мужа-военного на фронт и показала чувственные кадры. Перед выходом из дома молодой папа трогательно попрощался с новорожденной дочкой.

Военнослужащий смог побыть с родными всего 12 дней. Евгений Стипанюк получил отпуск, чтобы быть рядом с женой во время родов.

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Эмеральд провела мужа на фронт

Теперь военный был вынужден уезжать обратно на службу. В Instagram-Stories Евгения Эмеральд умилила кадрами с любимым и дочерью.



Муж Евгении Эмеральд с новорожденной дочерью / Фото с ее инстаграмм-сторис

Она провела мужа на фронт и написала, что его будет очень не хватит. "Береги себя, мы тебя ждем...", – отметила Эмеральд.

Также защитница поделилась милым видео, где Евгений держал на руках новорожденную дочь и нежно прижимал к себе на прощание.



Муж Эмеральд прощается с дочерью / Фото с ее инстаграмм-сторис

Папа обратился к новорожденной дочери

В своем Instagram Евгений Стипанюк показал фотографию, на которой целует маленькую дочь, которой всего 10 дней. Он трогательно обратился к ней и признался в любви.

Боже, как я люблю тебя моя дочь. Ты только родилась, а мне пора тебя покидать. Но ты знай – придет победа и мы будем навсегда с тобой, моя дорогая девочка,

– написал отец.



Евгений Стипанюк попрощался с дочерью перед отъездом / Фото с его инстаграм-сторис

Он также поблагодарил жену Евгению Эмеральда за дочь.

К слову, Евгения Эмеральд второй раз стала мамой 14 апреля. На родах рядом с ней был муж-военный Евгений, отпущенный с фронта. Как призналась защитница, когда возлюбленный был рядом, ей рожать было легко.

Супруги уже мечтают снова стать родителями, но уже мальчика. Кстати, имя новорожденной девочки пара пока не спешит рассекречивать, лишь намекает, что она очень символическая.