Снайперша Евгения Эмеральд восхитила редкими фото с двумя дочками и мамой

Украинская защитница Евгения Эмеральд впервые за долгое время поделилась новыми фотографиями со своими дочерьми – крошечной Афиной и 11-летней Жасмин. На фото тоже была мама снайперши.

Евгения показала в соцсетях кадры с фотосессии. На фотографиях присутствуют все самые родные люди Эмеральд, кроме ее мужа-военного.

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Эмеральд держала младшую дочь на руках, а ее старшая дочь Жасмин обнимала маму.



Евгения Эмеральд с родными / Фото с ее инстаграммы

На фото Евгения с мамой и дочерью Жасмин позировали в изящных черных платьях на сером фоне. Под фото защитница написала, что именно эти люди вдохновляют ее и дают сил двигаться дальше.

Вы часто спрашиваете меня, как мне удается быть сильным. Я не считаю себя сильной, но неужели у меня есть выбор? Неужели я могу сломаться, когда у меня такие девушки?.. Я не сильна, сильной меня делают они! Мои женщины,

– заявила Эмеральд.

Также на фото была мама снайперши, она нежно целовала ножку младшей внучки.



Евгения Эмеральд с родными / Фото с ее инстаграммы

Что известно о детях Евгении Эмеральд