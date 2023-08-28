Снайперша Евгения Эмеральд восхитила редкими фото с двумя дочками и мамой
Источник:Евгения Эмеральд
Украинская защитница Евгения Эмеральд впервые за долгое время поделилась новыми фотографиями со своими дочерьми – крошечной Афиной и 11-летней Жасмин. На фото тоже была мама снайперши.
Евгения показала в соцсетях кадры с фотосессии. На фотографиях присутствуют все самые родные люди Эмеральд, кроме ее мужа-военного.
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Эмеральд держала младшую дочь на руках, а ее старшая дочь Жасмин обнимала маму.
Евгения Эмеральд с родными / Фото с ее инстаграммы
На фото Евгения с мамой и дочерью Жасмин позировали в изящных черных платьях на сером фоне. Под фото защитница написала, что именно эти люди вдохновляют ее и дают сил двигаться дальше.
Вы часто спрашиваете меня, как мне удается быть сильным. Я не считаю себя сильной, но неужели у меня есть выбор? Неужели я могу сломаться, когда у меня такие девушки?.. Я не сильна, сильной меня делают они! Мои женщины,
– заявила Эмеральд.
Также на фото была мама снайперши, она нежно целовала ножку младшей внучки.
Евгения Эмеральд с родными / Фото с ее инстаграммы
Что известно о детях Евгении Эмеральд
- В начале полномасштабного вторжения Евгения отправила девочку на запад, а затем – в Польшу. Сама она пошла на фронт защищать Украину.
- Дочь Эмеральд летом прошлого года вернулась в Киев. Снайперша "Жанна д'Арк" ранее рассказала, как девочка отреагировала на новость о беременности мамы.
- 14 октября Евгения Эмеральд вышла замуж за любимого Евгения, с которым познакомилась на войне. В конце того же месяца защитница сообщила о беременности. А уже в середине апреля снайперша стала мамой. Она назвала девочку Афину.
- Известно, что 11-летняя Жасмин хорошо ладит с отчимом Евгением. Она часто обращается к нему с просьбами и переписывается. Снайперцы иногда кажется, что дочь его любит больше, чем маму.