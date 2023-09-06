Удалила все его фото: снайперша Эмеральд ответила на слухи о разводе с мужем

Снайперша Евгения Эмеральд намекнула на сложные отношения с мужем. Она удалила все фото со страницы и прокомментировала слухи о разводе.

Украинская военная и снайперша Евгения Эмеральд и ее муж через месяц должны праздновать годовщину брака. Однако фаны заметили, что "Жанна д'Арк" удалила все фото с любимым.

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Евгения Эмеральд ответила на слухи

Это вызвало слухи о том, что снайперша расстается с мужчиной. Женщина ответила на них в инстаграм-сториз. Евгения намекнула о проблемах в браке, но заметила, что расскажет позже.

Все вопросы о мужчине. Я обязательно когда-нибудь расскажу. Всему свое время. Теперь не хочу. Сейчас я живу жизнь и учусь снова быть счастливой. Добавлю только то, что не все то блестящее золото. Не верьте глазам своим,

– написала Эмеральд.



Евгения Эмеральд о муже / Фото с инстаграм-сториз

Что известно об отношениях Евгении с мужем

10 июля 2022 года Евгения дистанционно (они служили в разных местах) познакомилась с будущим мужем – Евгением Степанюком. Уже на следующий день военный отправился знакомиться с дочерью Евгении. У них происходило свидание и немало романтических моментов, а уже в октябре пара сыграла свадьбу на фронте.

Через неделю защитница призналась, что беременна. Оказалось, что "Жанна д'Арк" при надежде находилась на фронте 2 месяца. 14 апреля она стала мамой второй раз.