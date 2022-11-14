Для снайперши Евгении Эмеральд сшили военную форму для беременных

Военная Евгения Эмеральд сейчас беременна. Хотя не на передовой, но женщина продолжает служить. Теперь для нее сшили специальную военную форму, поскольку раньше форм для беременных в Украине не было.

Младшая лейтенантка, снайперша полка специального назначения НПУ "Сафари" обещала служить украинскому народу и переживает, что не сдержала обещания, забеременела. Но продолжение рода – это тоже очень важно, ведь сейчас мы теряем на войне цвет нации.

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Для Евгении Эмеральд сшили военную форму для беременных

Волонтеры из благотворительной организации "Землячки. Ukrainian Front" сшили для Евгении Эмеральд, в народе "Жанна д'Арк", военную форму для беременных.

Мне было даже стыдно признаваться в соцсетях, что я беременна. Потому что я с начала войны, с февраля, я дала слово украинскому народу, что я буду на этой войне, пока она не закончится. А тут выходит, что я не сдержала своего слова,

– поделилась Евгения.

К зиме фонд планирует изготовить еще около 2 тысяч форм для женщин, которые сейчас служат в рядах ВСУ.

Напомним, ранее Евгения Эмеральд рассказывала, что уже не участвует в боевых действиях, но продолжает служить. В декрет она сможет пойти всего на 7 месяце беременности. Женщина не скрывает, что очень тяжело, но подчеркивает, что украинские женщины сильны и со всем справятся.