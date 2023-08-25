Пока одни умирают на войне, – соседи Евгении Гапчинской громко веселились под русские песни

Известная украинская художница Евгения Гапчинская поделилась возмутительной новостью. Ее соседи громко слушали музыку во время комендантского часа. Как оказалось, это были русские песни.

Не менее возмутителен тот факт, что это произошло в День Государственного Флага. По словам художницы, вечеринка началась около 9 вечера и с каждым часом становилась все громче.

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Евгения Гапчинская рассказала о соседях, которые слушали русскую музыку

Выяснилось, что праздновали мужчины. Следовательно, Гапченко не выдержала и пошла к ним, чтобы прекратить этот беспредел. Она сказала им: "Пока одни умирают на войне, другие никак не навеселятся и не напоются русских песен".

Это началось в 21:00. Соседи громко включили музыку. Громкий смех, громкие шутки. Веселая мужская компания. Стук бильярдных шаров, огонь, шашлык. Вечеринка становилась все громче, громче, набирала обороты. В час ночи невероятно громко начали звучать русские песни, и все мужчины начали петь вместе. Тогда моя выдержка закончилась,

– добавила Евгения.

"Мой муж на войне с 24 февраля 22 года. Наш дом был оккупирован, разбит и разграблен. Я осталась одна с маленьким ребенком, мне пришлось самой отстраивать дом, долг отдавать еще долго. У нас нет дедушек и бабушек. Мне тяжело дается каждый день и таких, как я, много… Сколько еще надо горя нашему государству, чтобы прекратить это музыкальное изнасилование окружающих? Скажите, сколько?", – возмутилась художница.

К слову, ранее украинский телеведущий Тиму Мирошниченко также рассказывал о похожем инциденте. Его соседи громко слушали русскую музыку. Кроме того, что это произошло в комендантский час, также в это время в Киеве была объявлена воздушная тревога. Мужчина предположил, что песня играла у посетителей бани. Как оказалось, это был уже не первый случай. Поэтом супруги Мирошниченко вызвали полицию.

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