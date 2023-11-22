Решил скипнуть прошлое, – продюсер Papa Music Евгений Триплов завершает сотрудничество с лейблом
Источник:Евгений Триплов
На днях продюсер Papa Music Евгений Триплов рассказал об изменениях в профессиональной деятельности. Артист заявил, что "решил скипнуть прошлое", поэтому уходит из лейбла.
В то же время Евгений закончил сотрудничество с продюсерским центром без скандалов. Он рассказал, что в последнее время у него было много проектов, и он отдалился от своей работы в Papa Music. Сейчас он занимается чём-то новым.
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Евгений Триплов уходит из лейбла Papa Music
Мужчина поделился, что благодарен центру за опыт, но сейчас решил сконцентрироваться на развитии чего-то нового. В то же время, пока он решил не рассекречивать, чем именно будет заниматься.
Хотел бы кое-что прояснить. Мы с Papa Music прекратили сотрудничество и благодарим друг друга за опыт. В последнее время у меня было много проектов, которые меня расфокусировали, и я начал отдаляться от своего назначения. Поэтому решил скипнуть прошлое и сосредоточиться на чем-то одном новом. Что это за "что-то", вы узнаете очень скоро, поэтому следите за новостями,
– заявил продюсер.
Скандал между Papa Music и Антоном Велбоем
- В декабре Wellboy стал частью музыкального продюсерского центра Papa Music. Однако уже в апреле певец неожиданно объявил о своем уходе из лейбла.
- Впоследствии один из основателей Papa Music Евгений Триплов объяснил, что весь творческий контент, созданный в сотрудничестве Wellboy с лейблом, по праву принадлежит продюсерскому центру.
- Однако из-за инициирования досрочного расторжения контракта артист должен будет выплатить 2 миллиона долларов. Антон должен это сделать до 2028 года. Невыполнение этого финансового обязательства приведет к тому, что артистe будет запрещенj использовать свое сценическое имя и петь треки.
- В Papa Music заявили, что Антон Велбой, вопреки запрету, выступает со своими старыми песнями. Юридические представители лейбла тщательно задокументировали эти случаи и готовы подать в суд.