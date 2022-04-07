Евгений Синельников из "Орла и решки" показал, какой "сюрприз" оккупанты оставили в дворе в Буче

Режиссер тревел-шоу "Орел и решка" Евгений Синельников – счастливчик, которому удалось вырваться из оккупированной орками Бучи. После освобождения Киевщины он вернулся домой и показал, что ждало его во дворе частного дома.

У Бучи Евгений Синельников был с любимой, сыном, мамой и друзьями с детьми. В осаде они провели две недели и, к счастью, выехали "зеленым коридором". 7 апреля режиссер "Орла и решки" вернулся домой, хотя местные власти просят не спешить, ведь идет зачистка.

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Во дворе частного дома звезду ждал "сюрприз" от оккупантов – снаряд, который, к счастью, не сдетонировал.

Вот такой подарок лежит у меня во дворе. Буча. Я возвращаюсь домой,

– написал Евгений Синельников.

"Подарок" от оккупантов во дворе Евгения Синельникова: фото, видео

Что Евгений Синельников говорил об осаде Бучи