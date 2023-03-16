Умер 25-летний участник "Голоса страны": что стало причиной смерти
Источник:Wholeheart
От тяжелой болезни скончался украинский певец и участник "Голоса страны" Евгений Щавлинский. 25-летний артист имел рак четвертой стадии.
Певец записал два альбома под псевдонимом Шчавлински. Также он занимался саунд-продюсированием и работал сессионным гитаристом.
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Об этом сообщили на странице группы Wholeheart в соцсетях.
Сегодня (15 марта – 24 Канал) перестало биться сердце Евгения Щавлинского, автора песни "Исцеление" из первого сборного украинского альбома "Он во всем",
– написали там.
Артист скончался от рака. В 2021 году у Евгения уже была четвертая стадия этой болезни.
Что известно о Евгении Щавлинском
- Евгению было всего 25 лет, он родом из Ровно. Свою первую авторскую композицию он написал в 2014 году.
- О своем творчестве он говорил так: "Есть песни, которые рождаются за 10 минут полностью, а есть другие, которые пишутся месяцами и как пазл состоят из разных обстоятельств и эмоций".
- В 2021 году Евгений женился на любви своей жизни – Саре, которая стала его поддержкой в борьбе с непростой болезнью.
- В 2018 году певец выступил на слепых прослушиваниях проекта "Голос країни". Там Щавлинский исполнил песню Sing. Жюри понравилось пение артиста, однако к нему никто не повернулся.
К слову, 3 марта внезапно скончался известный продюсер Владислав Ляшенко. Он работал арт-директором известного киевского клуба Bel Etage Music Hall. Ему стало плохо на работе, прямо во время показа помещения он скончался.