Кошевой поздравил жену с "хрустальной" свадьбой: "В богатстве и бедности"

Украинские супруги Евгения и Ксения Кошевая днем ранее праздновали 15 лет брака. За это время супруги родили и воспитали двоих детей, а также прошли самые разные трудности.

По случаю праздника, любимая комика и ведущего чувственно поздравила мужчину с 15-летием. Она обратилась к нему в инстаграм-сторис, опубликовав архивное фото со свадьбы в 90-х. На снимке пара искренне улыбается еще совсем молодым – на момент брака Евгению было 24 года.

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15 лет. В богатстве и бедности, в горе и в радостях, в подвале и на свободе, в мирное время и в войну – люблю тебя, мой Евгений,

– написала Ксения, а Евгений распространил себе в свой инстаграмм.



Евгений и Ксения Кошевы праздновали "хрустальную" свадьбу / Фото из инстаграм-сторис

Недавно пара также набила символические татуировки – Евгений сделал 3 патриотические надписи, а Ксения – более эстетические рисунки.

Напомним, что Евгений и Ксения поженились в 2007 году, у них старшая дочь Варвара, с которой Евгений недавно увиделся в аэропорту после нескольких месяцев разлуки, и младшая Серафима. Во время войны с Евгением в Киеве оставалась жена и младшая дочь, которые вместе с ним пережили все тревоги и ракетные удары. Первое время семья жила в подвале, как и тысячи других украинских семей. Пока Евгений волонтеры на нужды ВСУ и ТРО, Серафима каталась с ним в автомобиле.