Евгений Кошевой рассказал, как спасал дочь Варю от плохой компании

Старшей дочери Евгения Кошевого 13 лет. Сейчас у Варвары переходный возраст, который она переживает очень остро. Звездный отец даже спасал девочку от плохой компании.

Актер "Квартала 95" Евгений Кошевой не скрывает семью от публики. Он часто рассказывает об отношениях с женой и двумя дочерьми – 13-летней Варварой и 7-летней Серафимой. Если младшая пока слушается родителей, то старшая уже проявляет непокорный характер.

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Как вспоминает юморист, полтора года назад девочка попала не в ту компанию, от которой получала плохие привычки. Он не стал уточнять, что именно делала Варя, однако дал понять, что это ему очень не нравилось.

Переходный возраст у Варвары, не с той компанией связывалась. Мы пытались немного отстранить ее от них, поэтому она ездила в лагерь в Испанию и Болгарию, летали вместе на отдых в Грецию,

– поделился Евгений Кошевой.

Звезда "Квартала 95" добавил, что после жесткого разговора старшая дочь все поняла и, похоже, нашла новых друзей, которых одобряют ее родители.



Евгений Кошевой с дочкой Варварой / Фото из инстаграма актера

По словам самой Варвары, у звездного отца мягкие методы воспитания, тогда как мама куда строже. У девочки и Ксении Кошевой непростые характеры, поэтому их ссоры часто заканчиваются тем, что они не разговаривают по две-три недели.

Дочка якобы всегда мирится первой. Однако это происходит после того, как она изрядно пощекочет нервы.

"Я убегала из дома. Мама у меня забирала деньги, говорила: "Ты никуда не поедешь". Но я ехала к друзьям, к компании. Я говорила, где я, но мама все равно звонила, переживала", – рассказала Варвара.