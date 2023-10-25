Появилось новое видео возле ЗАГСа: Евгений Клопотенко признался, настоящей ли была его свадьба
Источник:Евгений Клопотенко
На днях украинский шеф-повар Евгений Клопотенко ошарашил новостью о браке. Его избранницей стала солистка группы OY Sound System Виктория Родко. Оказывается, свадьба была фейком.
Теперь повар поделился новым видео возле ЗАГСа. Он с "невестой" в юмористическом ролике призвал донатить на автомобиль для фронта.
Интересно Продюсер Поляковой раскрыл новые подробности "лакшеры" свадьбы во Львове: "Торт пластиковый"
Настоящей ли была свадьба Клопотенко
Евгений Клопотенко до последнего держал интригу по поводу своей свадьбы с певицей Викторией Родько. Теперь он наконец объяснил, что произошло на самом деле.
Оказывается, они сыграли свадьбу, чтобы собрать деньги на автомобили для медиков интернационального легиона. Их цель – 2 миллиона гривен.
Ради такого дела я готов к свадьбе. К тому же когда рядом поет очаровательная невеста Виктория Родько, а по городу возит шофер мечты Василий Байдак – это не так уж стрессово, а очень приятно,
– написал Клопотенко.
Знаменитости объявили сбор на покупку авто Pajero Wagon. Машина поможет спасать людей с прифронтовых территорий.
"Откладывайте ножи и венчики и смотрите новый клип "Донаты". А после просмотра – сначала донат", – добавил шеф-повар.
Интересно, что поклонники Клопотенко сразу же заподозрили, что свадьба ненастоящая. Он ведь неоднократно говорил, что пока не готов к семейной жизни.
Что пишут в комментариях:
- "Жень, даже я уже начала верить в твою женитьбу… Так держать – делаете важное дело".
- "Знала, что это ненастоящая свадьба, потому что на месте невесты должен быть я".
- "Ждите-ждите! Так что? Это все ради денег? Была ли свадьба?"
- "Видео в стиле "наша свадьба" из 90-х. Хорошее дело делаете".
- "Да и знала, что это фейк".
Что известно о "свадьбе" Евгения Клопотенко
- 17 октября украинского ресторатора Евгения Клопотенко и певицу Викторию Родко заметили на выходе из ЗАГСа в свадебном наряде.
- Фаны сразу допустили, что повар не женился на самом деле. Ведь на "свадьбе" засветился юморист и волонтер Василий Байдак. Так что ожидалось, что "невесты" были нужны для съемок видео.
- Кроме того, повар редко делится деталями личной жизни. Он признался, что у него есть девушка, но их отношения "достаточно непривычны".
- Евгений Клопотенко не скрывает – он сторонник свободных отношений. Также повар говорил, что не видит себя в классической семье.