Появилось новое видео возле ЗАГСа: Евгений Клопотенко признался, настоящей ли была его свадьба

На днях украинский шеф-повар Евгений Клопотенко ошарашил новостью о браке. Его избранницей стала солистка группы OY Sound System Виктория Родко. Оказывается, свадьба была фейком.

Теперь повар поделился новым видео возле ЗАГСа. Он с "невестой" в юмористическом ролике призвал донатить на автомобиль для фронта.

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Настоящей ли была свадьба Клопотенко

Евгений Клопотенко до последнего держал интригу по поводу своей свадьбы с певицей Викторией Родько. Теперь он наконец объяснил, что произошло на самом деле.

Оказывается, они сыграли свадьбу, чтобы собрать деньги на автомобили для медиков интернационального легиона. Их цель – 2 миллиона гривен.

Ради такого дела я готов к свадьбе. К тому же когда рядом поет очаровательная невеста Виктория Родько, а по городу возит шофер мечты Василий Байдак – это не так уж стрессово, а очень приятно,

– написал Клопотенко.

Знаменитости объявили сбор на покупку авто Pajero Wagon. Машина поможет спасать людей с прифронтовых территорий.

"Откладывайте ножи и венчики и смотрите новый клип "Донаты". А после просмотра – сначала донат", – добавил шеф-повар.

Интересно, что поклонники Клопотенко сразу же заподозрили, что свадьба ненастоящая. Он ведь неоднократно говорил, что пока не готов к семейной жизни.

Что пишут в комментариях:

"Жень, даже я уже начала верить в твою женитьбу… Так держать – делаете важное дело".

"Знала, что это ненастоящая свадьба, потому что на месте невесты должен быть я".

"Ждите-ждите! Так что? Это все ради денег? Была ли свадьба?"

"Видео в стиле "наша свадьба" из 90-х. Хорошее дело делаете".

"Да и знала, что это фейк".

Что известно о "свадьбе" Евгения Клопотенко