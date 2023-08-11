Он просто плюнул на своих, но хуже всего – что потом вернется, – Клопотенко о бегстве Винника

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко высказался о сбежавшем в Германию Олеге Виннике после начала полномасштабного вторжения. Кулинар уверен, что певец вернется в Украину после победы над российскими оккупантами.

Напомним, что Винник уехал из Украины 26 февраля. Певец уже неоднократно заявлял, что в Германии он якобы лечится от редкого заболевания.

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Многие известные люди критикуют Винника за его поступок. Теперь о певце высказался и шеф-повар Евгений Клопотенко.

По его словам, никто не знает, что на самом деле с певцом. К тому же, Евгений возмущен тем, что Винник, который имел много всего, просто "плюнул на своих" и скрылся из Украины.

У тебя же была миллионная аудитория, тонны людей, на которых ты просто плюнул… Но хуже всего – он вернется, когда все закончится, и его снова будут слушать. И это меня больше всего раздражает. Это для меня боль,

– заявил Клопотенко.

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