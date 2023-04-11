Евгений Клопотенко показал, как выглядел 12 лет назад, и рассмешил сеть: "Кучери тебя сделали"
Источник:Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко откопал архивное фото с 2011 года, когда начинал карьеру в ресторанном бизнесе. На нем он с бокалом вина и без кудряшек. Этот кадр изрядно повеселил сеть.
В профиле с более чем 800-тысячной аудиторией Евгений Клопотенко вспомнил, как работал официантом, барменом, закупщиком, менеджером, а затем попал в команду известного ресторатора Дмитрия Борисова. Именно в его заведениях повар "набрался наилучшего опыта" и показал, как выглядел в те времена до популярности.
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Как Евгений Клопотенко выглядел 12 лет назад
Как вам фото с 2011 года,
– с юмором спросил Евгений Клопотенко.
Евгений Клопотенко 12 лет назад / Фото из инстаграма шеф-повара
В комментариях Евгения Клопотенко сравнили кто с основателем фейсбука Марком Цукербергом, кто с британским певцом Крисом Мартином, кто с героем мультика "Рататуй", а кто просто посмеялся над молодым-зеленым шеф-повара:
- "Марк Цукерберг, это вы?";
- "Мне похож на Криса Мартина";
- "Альфредо Лингвини";
- "Путь от красного вина к красному борщу длиной в годы";
- "Ой, зеленая рожь, зеленая. Молоденький Евгений";
- "Эх, кудри тебя сделали".
Кстати, раньше Евгений Клопотенко объяснял, почему не хотел бы готовить для Владимира Зеленского. Интересное признание шефа читайте по ссылке.