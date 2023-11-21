После фейковой свадьбы: Евгений Клопотенко признался, есть ли у него девушка
Источник:"Адские муки с Евгением Клопотенко"
Известный шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал подробнее о своей личной жизни. Он отметил, есть ли у него сейчас девушка.
Недавно мужчина распространял фотографии, сделанные возле ЗАГСа с девушкой в белом платье с вышивкой. Подписчики подумали, что Евгений женился. Позже выяснилось, что ролик – это постановка.
Интригует Евгений Клопотенко раскритиковал Светлану Лободу: "Она ненормальная"
Клопотенко сказал, есть ли у него девушка
Шеф-повар откровенно рассказал, остается ли холостяком. По словам Клопотенко, у него даже нет времени, чтобы встретиться с друзьями.
Нет у меня ни девушки, ни парня. Мне что-то не удается организовать это,
– ответил он.
Клопотенко также добавил, что у него нет много друзей сейчас. Он посвящает все свое время карьере.
У меня друзья – это моя духовка,
– отметил Евгений.
Программа Евгения Клопотенко: смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Евгения Клопотенко
- В общем мужчина редко рассказывает о своей личной жизни. Известно, что Евгений предпочитает свободные отношения. Шеф-повар не видит себя в классической семье. Ему важно иметь личное пространство и строить жизнь отдельно от любимой.
- Недавно шеф-повар публиковал несколько фотографий, на которых стоит возле ЗАГСа с вероятной избранницей. Выяснилось, что это была солистка группы OY Sound System Виктория Родко. Коллектив участвовал в Национальном отборе на Евровидение-2023. Девушка выбрала белое платье с вышивкой и пальто. Также она надела фату. Все подумали, что пара поженилась.
- Однако впоследствии выяснилось, что свадьба была фейковая. Юмористический ролик сняли для того, чтобы призывать людей донатить. Они хотели собрать деньги на автомобили для медиков интернационального легиона. Сумма была 2 миллиона гривен.