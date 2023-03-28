Не соглашусь на такое, – Клопотенко объяснил, почему не хотел бы готовить для Владимира Зеленского

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко заявил, что не согласился бы с предложением президента Владимира Зеленского стать поваром для его семьи. Однако он мог бы составить меню главы государства.

В интервью Евгений Клопотенко объяснил свою позицию. Раньше он рассказывал, что бы приготовил Владимиру Путину, будь это последний ужин диктатора.

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У шеф-повара спросили, согласился ли он отвечать за то, что ест президент и его семья. Он ответил, что нет.

Нет, конечно. Что это – я просто буду кормить одного человека? Да, он президент. Но я могу сделать больше, чем просто кормить президента,

– сказал Клопотенко.

Ресторатор отметил, что если бы ему позвонила по телефону первая леди Елена Зеленская и попросила составить меню для ее семьи, то на это он бы согласился.

"Без проблем смог бы это организовать. А так чтобы кормить – у меня другая роль. Мне не нужно, чтобы я был поваром президента", – заявил Евгений.

К слову, вместе с Еленой Зеленской Евгений Клопотенко реформировал школьное питание. Они часто виделись по рабочим вопросам и никогда не общались на личные темы. Шеф-повар рассказал, какая первая леди в реальной жизни.

Евгений Клопотенко даже пошутил с Елены Зеленской. "Возможно, это ее образ, а на самом деле она деспот. Никто не знает, кроме президента", – подколол шеф-повар.