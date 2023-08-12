Я взял себе водителя, – Евгений Клопотенко удивил суммой, которую тратит на месяц
Источник:РБК
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко признался, сколько денег он тратит в месяц. Выяснилось, что у кулинара есть собственный водитель и ассистент-помощник. Кроме того, он помогает родителям, снимает квартиру и тратит немалые средства на одежду и еду.
Однако мужчина отметил, что вполне может прожить на 20 тысяч гривен. Все вышеперечисленное касается только комфортной жизни, которую он себе создал.
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Евгений Клопотенко рассказал о месячных расходах
В новом интервью повар подсчитал, что сейчас тратит около 160 тысяч гривен в месяц.
Квартиру я снимаю, это 20 тысяч гривен. Также я взял себе водителя, чтобы успевать делать много дел и зарабатывать больше денег. Но, в принципе, могу и без него. Это стоит 30 тысяч гривен. К тому же у меня есть помощник-ассистент, чтобы я мог работать, а не искать, где купить трусы или убирать дома. Это еще 30 или 40 тысяч гривен. Нужно помогать родителям, это 20 тысяч гривен. Нужно что-то есть, это тоже 20 тысяч. На покупку одежд еще 40 тысяч. Также бензин. За месяц где-то 160 тысяч гривен получается, но вообще я могу жить и на 20,
– признался кулинар.
Впрочем, по словам Евгения, он до 28 лет жил с родителями, тогда кулинар зарабатывал шесть тысяч гривен, и для него это было вполне нормально.
"Я могу и без денег попробовать прожить или на 10 тысяч, поскольку у меня есть возможность питаться в своих ресторанах, а одежды еще на два года хватит", — добавил Клопотенко.
Интервью с Евгением Клопотенко: смотрите видео онлайн
Сколько денег другие украинские звезды тратят в месяц
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