Телеведущий Анатолий Анатолич признался, что испытывает страх потерять работу и считает этот страх нормальным. Он рассказал, что содержит всю семью – троих дочерей, двух матерей. Кроме того, у шоумена две собаки.

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Сколько стоит удерживать детей

Анатолич признался, что в семье работает он и его супруга. Он пошутил об упреках, будто ведущий спланировал многодетное отцовство много лет назад, чтобы иметь возможность выезжать за границу. Но добавил, что такие люди не понимают, сколько приходится тратить на большую семью.

Спасибо, что жена работает, но все остальное на мне. Быть отцом – круто, я все продумал 11 лет назад, знал, что у меня будет выезд за границу. Многие думают, что такой у меня был хитрый план. Но, я думаю, все отлично понимают, что трое детей – это фантастически дорого. Это не втрое дороже, а в пять раз,

– подчеркнул Анатолий.

Ведущий рассказал, что большая часть заработка идет на обучение дочерей в частной школе. В общем, его расходы на семью в месяц: 100 – 120 тысяч гривен.

"Это такой хитрый план – сейчас мы платим, чтобы потом они с болонским дипломом могли бесплатно учиться, например, в Париже. Это инвестиция, чтобы потом сэкономить. Трое детей – более 100 тысяч гривен точно. Большая часть этих денег идет на школу, проезд, еду, подгузники.6 человек где-то посидеть - это уже банкет. Сейчас все очень дорого. Кто-то скажет: "Них*ра себе!". Это без путешествий – сейчас никто не хочет путешествовать, дети отказываются куда-то ехать, это кайф, хотят быть дома".



Анатолий Анатолич с дочерьми / Фото из инстаграма Анатолия Анатолича

Как зарабатывает Анатолий Анатолич

Ведущий рассказал, что заработки и расходы на сумму выходят в ноль. Сейчас он зарабатывает примерно 20% той суммы, которую имел до полномасштабной войны.

Финансово я многое потерял. Финансово непросто, но я к этому спокойно отношусь, мне хватает, чтобы дети ходили в хорошую школу, ели нормальную еду и чтобы я мог их возить. Я потерял все заработки, все великие контракты. Что-то происходит у меня, но это гораздо меньше. У меня нет работы на телевидении.

Сейчас Анатолий Анатолич официально безработный. Но его трудовая книжка в университете культуры и искусства.

"Если говорить о самой трудовой книжке, потому что мне уже 39, имею о таких вещах думать. Она в Университете культуры и искусств, где у меня будет авторский курс по тележурналистике и современным медиатехнологиям. Ну пока так, я официально безработный. Youtube был для меня основным источником прибыли последние 4 года. Я не могу расслабиться и ничего не делать. Мои дети, моя семья, моя ответственность и мои зрители, слушатели – они меня мотивируют и подталкивают".

Добавим, недавно о заработках и расходах рассказывала блоггер и жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова. Она признавалась, что зарабатывает на своем блоге в месяц 150 – 200 тысяч гривен, в то время как ее муж имеет еще большую зарплату.