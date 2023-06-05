Частый гость Украины: Евгений Клопотенко назвал украинское блюдо, которое обожает Борис Джонсон

Евгений Клопотенко – кулинар, составивший особое меню из украинских блюд для гостей Украины. Он поделился, какие блюда являются фаворитами мировых лидеров.

Ресторатор и кулинар Евгений Клопотенко уверен, что угощение, гостеприимство и кухня также важны в дипломатии и производят впечатление на партнеров. Ресторан предоставляет еду бесплатно – это меню из блюд, лучше всего представляющих Украину.

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Любимые блюда украинских лидеров

Евгений Клопотенко рассказал, что гости не оставляют отзывы о блюде. Но об их удовольствии можно судить по тому, как они съели блюдо. По словам кулинара, гости ничего на столах не оставляют. А о том, какие блюда они любимы, можно узнать при следующих визитах.

К примеру, Урсула фон дер Ляен стала за последний год частым гостем в Украине. И каждый раз она заказывает одно и то же блюдо. Я думаю, она уже намеренно ездит в Украину, чтобы отведать нашу форель с кулешом.

– поделился ресторатор.

"Вот так и работает кулинарная дипломатия. Могли ли мы год назад представить себе, что президент Еврокомиссии будет ездить в Украину за кулешами? Еще один поклонник нашей кухни и частый гость Украины - Борис Джонсон. В одном из интервью он сказал журналистам, что украинцы – очень мужественный народ, и у них божественная пища".

Евгений Клопотенко признался, что больше всего Борис Джонсон обожает сырники. Ведь такого блюда в других кухнях мира нет.



Борис Джонсон – первый мировой лидер, приехавший в Украину во время войны / Фото с его инстаграма

"Некоторые народы имеют блюда из жареного сыра. Но это твердые сыры, которые жарят, чтобы расплавить. Однако обычного домашнего сыра в жареном виде не употребляют нигде. Поэтому бывает не всегда просто объяснить иностранцам, что вообще такое сырники. Мы говорим, что это котлеты из сыра. Для них это достаточно необычная еда, но им нравится. Практически все иностранные делегации, приезжающие в Украину, на завтрак заказывают сырники. Некоторые при этом ссылаются на то, что попробовать это блюдо рекомендовал Джонсон".