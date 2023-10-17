Евгений Клопотенко заинтриговал новостью о браке: фото на фоне ЗАГСа
Кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко намекнул на женитьбу. Он опубликовал фото на фоне ЗАГСа вместе с предполагаемой избранницей.
Шеф-повар и исследователь украинской кухни Евгений Клопотенко заинтриговал поклонников новыми фото на своих страницах. Вероятно, кулинар женился.
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Евгений Клопотенко намекнул на женитьбу
Ресторатор поделился несколькими фотографиями, на которых позирует на фоне ЗАГСа вместе с предполагаемой избранницей. Девушка в белом платье с вышивкой и пальто, свой образ она дополнила фатой и букетом цветов.
Девушка рядом с Клопотенко – Виктория Родко, солистка группы OY Sound System, участвовавшей в Национальном отборе на Евровидение-2023. Она одета в белое платье с вышивкой и пальто, свой образ дополнила фатой и букетом цветов.
Евгений Клопотенко выбрал розовую футболку, серый костюм в стиле 90-х и кроксы.
Счастье любит тишину и когда о нем молчат,
– написал кулинар.
Евгений Клопотенко, вероятно, женился / Фото из соцсетей Евгения Клопотенко
На "свадьбе" засветился юморист и волонтер Василий Байдак. Скорее всего, "молодожёны" требовались для съемок видео для сбора на нужды военных. Действительно ли свадьба состоялась или нет – неизвестно. Всеми деталями Евгений Клопотенко обещал поделиться со временем.
Вася Байдак на "свадьбе" / Фото с его инстаграма
Евгений Клопотенко, вероятно, женился / Фото из соцсетей Евгения Клопотенко
Что известно о личной жизни Клопотенка
Шеф-повар редко делился деталями личной жизни. Он признавался, что у него есть девушка, но их отношения "достаточно непривычны". В одном из выпусков своего кулинарного шоу Евгений рассказывал, что его любимая родом из Николаева и работает кондитером.
Евгений Клопотенко – сторонник свободных отношений, о чем не раз говорил. Для него отношения – обременительная и "депрессивная вещь". Он добавлял, что не видит себя в классической семье. Кулинар хотел бы встречаться с девушкой, иметь детей, но не становиться "половинками", а оставаться отдельными личностями.