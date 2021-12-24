Есть любимая женщина, – Дмитрий Дикусар сделал признание о личной жизни

Хореограф Дмитрий Дикусар сделал откровенное заявление о личной жизни. Артист нашел свою любовь и встречается с девушкой.

У известного украинского танцора Дмитрия Дикусара за своей спиной немалый опыт отношений, и последние годы его только подозревали в романах. Но теперь мужчина признался, что нашел свою любовь.

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Дмитрий Дикусар нашел любовь

Артист приоткрыл завесу своей личной жизни.

Сейчас я в отношениях. У меня есть любимая женщина. Я счастлив. Надеюсь, так все будет оставаться и дальше, а, может, и на всю жизнь,

– признался хореограф.

Однако Дмитрий Дикусар не планирует рассекречивать, с кем именно он строит отношения. Звезда считает, что частная жизнь такой и должна оставаться.

"Для этого я стараюсь об этих отношениях не говорить, чтобы просто не дать никому возможности для манипулирования. Я хочу оставить это личным", – добавил танцор.



Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма танцора

Личная жизнь Дмитрия Дикусара

В 2006 году танцовщик закрутил роман с Ириной Билык на проекте "Танцы со звездами". Отношения развивались очень стремительно, поэтому в 2007 году влюбленные сыграли свадьбу в Рио-де-Жанейро. Через 3 года пара неожиданно развелась, никак не комментируя новость. По словам Дмитрия Дикусара, их чувства просто остыли.

В 2012 году Дмитрий Дикусар и Елена Шоптенко завязали отношения так же на "Танцах со звездами". Через год они поженились, но их брак продлился 3 года. Правда, пара до сих пор обвенчана.

Об отношениях Дмитрия с другими женщинами часто ходят слухи и официального подтверждения им никогда не было. В 2018 фаны заподозрили, что у Дикусара роман с грузинской звездой, а через 2 года – со Славой Каминской.