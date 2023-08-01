На концерте в Польше Enleo вручил Тому Оделлу подарок из Мариупольского драмтеатра – что именно

Украинский певец Enleo, настоящее имя которого Никита Леонтьев, встретился со своим кумиром Томом Оделлом. В прошлом году Никита стал популярен именно после того, как перевел его хит Another love на украинский язык. Поэтому во время польского фестиваля, на котором присутствовали оба исполнителя, Enleo решил сделать Тому символический подарок из Мариуполя.

Певцы встретились в городе Лодзь. Там Никита выступал на фестивале Łódź Summer Festival na 600, а Том был хедлайнером праздника. Событие было посвящено 600-летию со дня рождения города. Мероприятие проходило с 28 по 30 июля.

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Enleo сделал подарок Тому Оделлу

Украинский исполнитель передал Оделлу деревянный ящик с гравировкой, где были написаны названия песни Another love на двух языках: украинском и английском. Внутри был хрусталь из люстры Мариупольского драмтеатра. Этот подарок очень символичен, ведь Никита сам из Мариуполя и долгое время играл как уличный музыкант возле драмтеатра.

Этот хрусталик из люстры драматического театра с Мариуполя, который бил разрушен русскими военными. Это маленький кусочек моего дома и для меня большая честь, что вы сохраните его у себя дома. И помните, что украинцы никогда не забудут вашу поддержку и помощь,

– поделился Никита.

, трек "Другая любовь" был очень популярен в сети. Сегодня, 1 августа, клип на композицию просмотрели уже более 9 миллионов раз, а под видео сотни тысяч лайков и более двух тысяч комментариев. Фаны в восторге от песни и до сих пор продолжают слушать этот трек. Это привлекло внимание Тома Оделла. Так британский певец подарил Леонтьеву права на свою песню.