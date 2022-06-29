"Складывать руки не собираемся": ЕМС продолжит переговоры с Украиной по Евровидению
Александр Ткаченко сообщил, что Европейский языковой союз продолжит разговор с Украиной по поводу Евровидения-2023. Министр культуры добавил, что не собирается складывать руки.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона рассказал о Евровидении-2023, сообщает 24 канал. Возможно, у Украины все еще есть шансы провести конкурс.
К слову Kalush Orchestra записывает общий трек с представителем Великобритании на Евровидении-2022.
Александр Ткаченко о Евровидении-2023
Министр культуры рассказал, что все остальные коллеги поддерживают позицию о том, что Евровидение должно пройти в Украине.
Мы продолжаем диалог с Европейским языковым союзом. Как только будут новости, мы вернемся к этому. Мы складывать руки просто не собираемся. Вопрос идет вокруг безопасности. Главная претензия – гарантии безопасности,
– сообщил Александр Ткаченко.
Министр не ответил, как Украина может обеспечить Европейскому языковому союзу гарантии безопасности. Однако он подчеркнул, что Оргкомитет продолжит переговоры с ЕС.
"Главное, что мы должны продолжить переговоры. У нас есть, поверьте, и план А, и Б, и С, и Д. Для того чтобы можно было достичь какого-то результата, нужно говорить. На сегодняшний день так складывается ситуация, что Европейский языковой союз теперь захотела продолжить разговор, что мы сделаем в конце этой недели – в начале следующей".
Евровидение-2023: главное
- После победы украинской группы музыкальный конкурс должен был пройти в Украине. Был создан Организационный комитет по проведению, а Суспільне предлагало провести Евровидение-2023 в трех разных регионах Украины – в Киеве, Львове, Закарпатье – на границе с Венгрией и Словакией.
- Впрочем, Европейский языковой союз принял решение не проводить Евровидение в Украине. Такую возможность должны были предоставить Великобритании: организаторы вроде бы начали переговоры с BBC.
- После возмущений украинцев, поляков и других фанатов конкурса ЕМС представили еще одно заявление. Они еще раз подчеркнули, что "с сожалением" не дадут Украине проводить конкурс.