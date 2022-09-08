Родные Елизаветы II уже на пути к Балморалу: принц Гарри летит отдельно и без Меган

На фоне ухудшения самочувствия Елизаветы II в родстве Балморал экстренно начали съезжаться все ее близкие родственники. Различные британские ресурсы сообщают, что некоторые члены семьи уже прибыли в замок Балморал. Потом должен прибыть принц Гарри.

О прибытии королевской семьи сообщили в издании CNN . Там сообщалось, что около 18:00 в шотландский город недалеко от замка Балморал прилетел частный самолет с родными королевы: внуком принцем Уильямом, сыном принцем Эндрю, младшим сыном принцем Эдвардом и его женой Софи.

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Британские СМИ сообщали, что Кейт Миддлтон не присоединилась к принцу Уильяму, она с детьми осталась в Виндзоре. В частности, принц Чарльз и его жена Камилла одни из первых прилетели к больной маме, и сейчас сын постоянно находится с королевой.

Теперь известно, что королевский кортеж уже прибыл в Балморал. За рулем был замечен принц Уильям, рядом с ним – принц Эндрю, а на задних сиденьях – граф и графиня Уэссекски.

Принц Гарри и Меган Маркл

Относительно принца Гарри, брата принца Уильяма и внука королевы, он решил лететь в Шотландию отдельно от других членов королевской семьи. На этой неделе он как раз находился в Европе с Меганом Марклом. Однако представитель семьи сообщил, что, несмотря на сепарированные пути в Балморал, Гарри все согласовывает с другими членами семьи. Но некоторые источники британских СМИ уже сообщили, что принц Гарри приедет в Шотландию один без Меган Маркл. Неизвестно, присоединится ли Меган позже. Пока он едет в замок.



Принц Уильям и принц Гарри с женами / Фото Getty Images

Сейчас под замком Балморал, где находится больная королева, собираются британцы и ожидают известия. Также на фоне информации о недомогании королевы сайт BBC сменил цвет на черный. Королевский корреспондент Николас Уитчелл появился в эфире BBC в черном костюме, а канал прекратил свои регулярные передачи. Сейчас он постоянно освещает здоровье королевы и ведет прямую трансляцию из-под Балморала.

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