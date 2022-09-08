Полисмены охраняют ворота подъездной дорожки, ведущей к замку в Абердиншире, а к королеве присоединяются члены ее семьи. Недавно Букингемский дворец заявил, что королева находится в замке под наблюдением врачей.

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Десяток людей собираются у замка Балморал: фото

Сейчас в Шотландии рядом с королевой уже есть ее дети. В частности, принц Чарльз, принцесса и принц Уильям находятся у кровати королевы, а принц Гарри и Меган Маркл едут в замок Балморал. Если Ее Величество умрет, похороны пройдут по сценарию "Лондонский мост".



У замка Балморал собралось много людей / Фото из соцсетей

Полиция установила барьеры, чтобы люди могли стоять позади, показывая свою поддержку монарху. К воротам замка их не подпускают.



У замка Балморал собралось много людей / Фото из соцсетей

Интересно, что Балморал долгое время был одним из любимых мест королевы, и говорят, что она там чувствовала себя самой счастливой. Каждое лето она приезжала в имение в Абердиншире, а члены ее семьи проводили с ней время вместе.

Публика демонстрирует свою поддержку монарху / Фото Pinterest