Несмотря на секс-скандал: принцу Эндрю разрешили одеть военную форму на похороны, а Гарри – нет

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября. В этот день члены королевской семьи должны одеть военную форму. Однако принцу Гарри этого не разрешили.

На особые события члены монаршей семьи надевают военную форму. Так произойдет и на прощании с Елизаветой II, которое пройдет 19 сентября.

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Принцу Гарри не разрешили одеть форму

Королевские источники сообщают, что принцу Гарри запретили одевать военную форму, поскольку официально он больше не является членом семьи и не исполняет обязанности.

В то же время форму позволили надеть принцу Эндрю "в знак уважения". Однако его также отстранили от обязанностей, лишили воинских званий и титулов еще в прошлом году из-за секс-скандала.

, принца Эндрю обвинила в произошедшем трижды изнасиловании американка Вирджиния Джуффре. Она некоторое время находилась в компании Эпштейна. Принцу удалось выпутаться из скандала , однако пришлось заплатить немалую сумму женщине.

Такая несправедливость по поводу членов семьи якобы больно ударила по самолюбию принца Гарри. Он ведь участвовал в военных операциях в Афганистане.

Несомненно, это огромный удар для герцога Сассекского, который служил 10 лет и сегодня утром сказал, что королева была его главнокомандующим,

– пишут в изданиях.

Отметим, что во время траурной процессии в Эдинбурге принц Эндрю шагал без военной формы. Возможно, ему разрешили одеть ее только на прощание с королевой в Лондоне.