Почтила память мужа: Елизавета II вышла в свет в пальто и с особенной брошью

Британская королева Елизавета II 22 мая осуществила второй светский выход после смерти мужа принца Филиппа. Она примерила особый аксессуар, подаренный герцогом.

Королева Елизавета II отправилась в Портсмут, чтобы отправить в первое плавание HMS Queen Elizabeth – головной корабль серии авианосцев Королевского флота.

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The Express отметили, что королева поднялась на борт судна через семь лет после того, как она с мужем принцем Филиппом дала название авианосцу.

Образ королевы Елизаветы II и особый аксессуар

Ее Величество появилась в изысканном красном пальто с черным воротником и пуговицами. Она совместила наряд с темными перчатками, сумкой и лоферами в тон. Также королева примерила яркую шляпку с цветами.

Елизавета II уложила волос в кудри и дополнила образ любимыми жемчужными аксессуарами – серьгами и бусами.

Особенной была брошь у Ее Величества. Она, выполнена из золота с бриллиантами и рубинами, и является подарком принца Филиппа в 1966 году. Так королева отдала дань мужу.

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Напомним, на похороны герцога Эдинбургского королева Елизавета II также примерила особую бриллиантовую брошь Ричмонд. В день свадьбы с принцем Филиппом она получила эту брошь от бабушки королевы Марии, которой это украшение подарил муж в 1893 году.