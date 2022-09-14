Принцесса Анна была рядом с Елизаветой II в последние 24 часа ее жизни

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября. Последние 24 часа жизни рядом с ней была единственная дочь – принцесса Анна. Королевская наследница поделилась воспоминаниями об этом времени.

Принцесса Анна сопровождала тело королевы Елизаветы II, когда его увозили из замка Балморал в Эдинбург, а затем в Лондон. Через несколько дней после смерти Ее Величества Анна рассказала, что была рядом с ней в последние часы жизни.

Смотрите также Чарльз III впервые в статусе короля приехал в Северную Ирландию: фото с королевой-консорт

Принцесса Анна о смерти Елизаветы II

Мне удалось разделить последние 24 часа жизни моей дорогой матери. Для меня было честью и привилегией сопровождать ее в последних дорогах. Быть свидетелем любви и уважения, проявленного многими людьми во время этих путешествий, было одновременно смиряющим и вдохновляющим,

– призналась дочь королевы.

Единственная дочь королевы была рядом с ней в ту минуту, когда Ее Величество ушло в вечность. Поэтому принцесса Анна не ехала в Шотландию вместе с другими представителями монаршей семьи.

Принцесса поблагодарила всех, кто разделяет чувство потери монаршей семьи. Также Анна благодарна за слова поддержки и понимания, звучащие в адрес ее брата Чарльза. Сразу после смерти Елизаветы II он принял на себя королевские обязанности.

Королева Елизавета II и принцесса Анна / Фото из инстаграмма королевской семьи

Похороны Елизаветы II: главное

Вечером 13 сентября гроб с телом королевы привезли в Букингемский дворец. Тысячи людей собрались на улицах Лондона и у ворот дворца, чтобы воздать честь покойному Ее Величеству.

До 18 сентября будет продолжаться публичное прощание с королевой в Вестминстерском аббатстве.

19 сентября завершится процесс похорон Елизаветы II. Ее похоронят в часовне Святого Георгия, что в Виндзорском замке, рядом с мужем.

Представители почти всех стран мира приедут в Лондон, чтобы провести Ее Величество в последний путь. На похороны не пригласили лидеров только трех стран – бывшей британской колонии Мьянма, белоруссии и россии. Таким образом Великобритания в очередной раз показала поддержку Украины.

Больше узнайте здесь Похороны Елизаветы II: как все пройдет, когда ее увезут из Эдинбурга