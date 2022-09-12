Бабушка, я благодарен, – Гарри высказался о смерти Елизаветы II и вспомнил ее первую встречу с Меган

На сайте благотворительного фонда принца Гарри и Меган Маркл наконец-то появилась реакция на смерть королевы Елизаветы II. В ней герцог Сассекский поблагодарил бабушку и вспомнил ее знакомство со своей женой и детьми.

В официальном заявлении принц Гарри написал, что оплакивает смерть королевы Елизаветы II и в то же время восхищается ее непоколебимым изяществом, достоинством, верностью. Однако на прощание он обратился к ней не как к Ее Величеству, а как к бабушке.

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Принц Гарри о смерти бабушки Елизаветы II

Внук Елизаветы II вспомнил слова, которые она сказала после смерти мужа принца Филиппа: "Жизнь, конечно, состоит из последних расставаний и первых встреч".

Бабушка, хотя это последнее расставание приносит нам большую грусть, я навсегда благодарен за все наши первые встречи – от моих самых ранних детских воспоминаний с тобой до первой встречи с тобой как моим Главнокомандующим, до первого мгновения, когда ты встретила мою любимую жену и обняла своих любимых правнуков. Я дорожу этими моментами, проведенными с вами, и многими другими особыми моментами между ними,

– признался принц Гарри.

Он подчеркнул, что по Елизавете II уже скучает не только королевская семья, но и весь мир.

"Спасибо за вашу преданность службе. Спасибо за дельный совет. Спасибо за вашу заразительную улыбку. Мы тоже улыбаемся, зная, что вы с дедушкой теперь воссоединились, и оба вместе в мире", – трогательно завершил Гарри.

Принц Гарри с бабушкой королевой Елизаветой II / Фото с вебсайта Archewell

Уже к вечеру 8 сентября принц Гарри был в замке Балморал, где умерла королева Елизавета II. Он не успел попрощаться с ней, в Шотландию из США герцог Сассекский прилетел уже после смерти бабушки.

Интересно, что Меган Маркл прибыла в Великобританию вслед за Гарри, но в Балморал, как и Кейт Миддлтон, не поехала. Как выяснилось, на этом настоял Чарльз ІІІ, заявивший сыну, что его жена "желательной гостьей не будет".

Уже 10 сентября Меган Маркл вышла в свет. Вместе с мужем принцем Гарри, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон она появилась за воротами Виндзорского замка, чтобы посмотреть на цветы от подданных.