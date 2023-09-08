Прошел год без Елизаветы II: каким было последнее фото королевы Великобритании

В прошлом году мир потерял королеву Великобритании Елизавету II. В этот день вспоминаем, как выглядело и чем запомнилось последнее фото монархини, опубликованное в сети.

8 сентября проходит ровно год, как не стало королевы Великобритании Елизаветы II. В этот день 24 Канал вспомнил, как выглядело последнее фото покойной монархини.

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Последнее фото Елизаветы II

6 сентября королевская семья опубликовала фото Елизаветы II, которое стало одним из последних ее фотографий. Кадр был сделан в Шотландии, в замке Балморал.

Тогда Елизавета II приняла отставку премьер-министра Бориса Джонсона. В этот день он произнес свою заключительную речь. Несколько часов спустя в замок пришла Лиз Трасс. Монархиня поздравила свою 15-ю премьер-министр на аудиенции.

Королева была одета в длинную клетчатую юбку, кофточку и серый кардиган. Она украсила шею жемчужным ожерельем и не забыла о сумочке. На встрече Ее Величество была с палочкой.



Елизавета II и Лиз Трасс – последнее фото королевы / Фото из инстаграммы королевской семьи

Внимание на фото привлекают руки королевы

, в этот день монархиня нарушила королевский протокол, ведь аудиенция с премьер-министром должна проходить в Букингемском дворце. Елизавета II не могла покинуть Балморал из-за проблем со здоровьем. Считается, что тогда она понимала, что умирает.

После публикации фото в сети заметили, что у королевы хорошее настроение. Но внимание привлек цвет рук Ее Величества. Впоследствии врачи рассказали, что это указывало на ухудшение здоровья монархини и заболевание сосудов. Австралийский врач Коэн-Джонс заметил, что на встречу с Лиз Трасс состояние королевы на вид было "очень тяжелым". Елизавета II даже могла ощущать боль, хотя на лице ее была улыбка.

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