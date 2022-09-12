96-летняя Елизавета II – первый британский монарх, скончавшийся в Шотландии

Последние месяцы своей жизни королева Елизавета II провела в замке Балморал, где умерла 8 сентября 2022 года. Это впервые с 16 века, когда монарх умирает не в Англии, а в Шотландии.

За два дня до смерти, 6 сентября, 96-летняя Елизавета II впервые в истории нарушила традицию и назначила нового премьера Лиз Трасс не в Букингемском дворце или Виндзорском замке, а в имении Балморал в Шотландии. Никто и не подозревал, что это не из-за трудностей с передвижением, а из-за более серьезных проблем, которые приведут к ее мирной смерти.

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Елизавета II – первый монарх Соединенного Королевства, скончавшийся в Шотландии

Королева Елизавета II – это первый с 16 века британский монарх, умерший не в Англии, а в Шотландии. К примеру, ее отец Георг VI и дед Георг V умерли в Сандрингемском дворце в Норфолке.

Всегда была высока вероятность того, что королева Елизавета II умрет в Шотландии, ведь она проводила много времени в своем любимом замке Балморал. В таком случае операция "Лондонский мост" – план действий в случае смерти Ее Величества, называлась "Единорог". Все потому, что символом Шотландии есть единорог.

Так, подготовка к смерти Елизаветы II длилась много лет с отдельными планами, если это произойдет в Шотландии. Требовалось просчитать маршрут похоронна и то, как подданные смогут увидеть путешествие королевы на юг в Англию.