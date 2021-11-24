Елизавета II провела очередную рабочую встречу: фото королевы в темном платье

24 ноября 2021 , 20:47
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Источник:

инстаграм королевской семьи

Британская королева Елизавета II вернулась к более активной работе после нескольких недель отдыха. На днях она встретилась с главой Банка Англии. На встречу Ее Величество пришла в темном платье.

Королева Великобритании вызвала на аудиенцию главу Банка Англии Эндрю Бэйли. Фото их встречи были опубликованы в инстаграме королевской семьи.

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На встрече королева была улыбчивой и в хорошем настроении. Для аудиенции она выбрала сдержанный наряд. Перед камерами Елизавета II позировала в темно-изумрудном платье с принтом длины миди.

Элегантный образ Ее Величество дополнила черными туфлями, двухслойным ожерельем и большой брошью с жемчужинами. Она уложила волосы в кудри и накрасила губы красной помадой.


Елизавета II и Эндрю Бейли / Фото из инстаграма королевской семьи


Елизавета II и Эндрю Бейли / Фото из инстаграма королевской семьи

Какими были предварительные выходы королевы

  • Сегодня второй раз за долгое время Елизавета II предстает на рабочей встрече. В прошлый раз она виделась с генералом сэром Ником Картером в цветочном платье. Перед этим она была на отдыхе, которого придерживалась по совету врачей.
  • 21 ноября Ее Величество посетила двойные крестины правнуков – сыновей принцессы Евгении и Зары Тиндолл. Церемония, которая была секретной, состоялась в Королевской часовне Всех Святых в Виндзорском парке
Автор: Марія Касій