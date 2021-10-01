Елизавета II и принц Чарльз впервые за долгое время вышли в свет и посадили дерево в Балморале
Источник:инстаграм королевской семьи
Королева Великобритании Елизавета II и ее сын, принц Чарльз, впервые за долгое время появились на публике. Они посадили дерево во дворе резиденции Балморал и пообщались со школьниками.
Утром 1 октября королева Елизавета II и принц Чарльз появились на мероприятии, открывающем проект The queen's Green Canopy ("Зеленый купол королевы"). Этот проект посвящен платиновому юбилею правления королевы Великобритании.
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Елизавета II и принц Чарльз посадили дерево
Чтобы отметить начало сезона посадки деревьев, королева Великобритании вместе с сыном посадила дерево. Медный бук появился на территории королевской резиденции Балморал.
Будем надеяться, что он выживет,
– пошутил про бук принц Чарльз.
К королеве и ее сыну присоединились дети из местных школ. Они получили премию Junior Forester Award, которая была учреждена сегодня, 1 октября. Елизавета II много улыбалась и общалась с детьми.
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Аутфит королевы
Ее Величество появилась на публике в соответствующем образе. Она предстала в длинном плаще цвета хаки и розовой косынке с зеленым принтом. Королева надела высокие резиновые сапоги, а также сделала макияж, накрасив губы розовой помадой.
Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи
В то время, как королева Елизавета II лишь вернулась к работе после летних каникул, Кейт Миддлтон и принц Уильям уже активно работают.
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