Елизавета II и принц Чарльз впервые за долгое время вышли в свет и посадили дерево в Балморале

Королева Великобритании Елизавета II и ее сын, принц Чарльз, впервые за долгое время появились на публике. Они посадили дерево во дворе резиденции Балморал и пообщались со школьниками.

Утром 1 октября королева Елизавета II и принц Чарльз появились на мероприятии, открывающем проект The queen's Green Canopy ("Зеленый купол королевы"). Этот проект посвящен платиновому юбилею правления королевы Великобритании.

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Елизавета II и принц Чарльз посадили дерево

Чтобы отметить начало сезона посадки деревьев, королева Великобритании вместе с сыном посадила дерево. Медный бук появился на территории королевской резиденции Балморал.

Будем надеяться, что он выживет,

– пошутил про бук принц Чарльз.

К королеве и ее сыну присоединились дети из местных школ. Они получили премию Junior Forester Award, которая была учреждена сегодня, 1 октября. Елизавета II много улыбалась и общалась с детьми.

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Аутфит королевы

Ее Величество появилась на публике в соответствующем образе. Она предстала в длинном плаще цвета хаки и розовой косынке с зеленым принтом. Королева надела высокие резиновые сапоги, а также сделала макияж, накрасив губы розовой помадой.



Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

В то время, как королева Елизавета II лишь вернулась к работе после летних каникул, Кейт Миддлтон и принц Уильям уже активно работают.