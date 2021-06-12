Елизавета II празднует официальный день рождения: торжественный парад в Виндзорском замке

Британская королева Елизавета II в субботу, 12 июня, празднует официальный день рождения. По случаю 95-летия Ее Величества в Виндзорском замке прошел торжественный парад, который королева также посетила.

Королева родилась 21 апреля, однако для удобства масштабного празднования торжества переносят на выходные в июне. Эти дни более благоприятные для публичной вечеринки, на которой ежегодно в Лондоне объединяются тысячи британцев.

Интересно Елизавета II в цветочном платье вышла в свет вместе с сыном: фото

Официальный день рождения Елизаветы II

В этом году Ее Величество празднует день рождения 12 июня. Поскольку пандемия коронавируса до сих пор продолжается, то значительную часть запланированных массовых мероприятий пришлось отменить.

Однако королевский дворец уже готовит программу празднования, которое продлится 4 дня, на следующий год.

В 2021 году общественность имела возможность в прямом эфире наблюдать за торжественным парадом Trooping the Color, который состоялся на территории Виндзорского замка. Гости из королевской семьи смотрели праздничный парад, сидя на стульях, расположенных с соблюдением социальной дистанции.



Парад по случаю дня рождения Елизаветы II / Скриншот с видео



Парад по случаю дня рождения Елизаветы II / Скриншот с видео



Парад по случаю дня рождения Елизаветы II / Скриншот с видео

/

Парад по случаю дня рождения Елизаветы II / Скриншот с видео



Парад по случаю дня рождения Елизаветы II / Скриншот с видео



Парад по случаю дня рождения Елизаветы II / Скриншот с видео

Елизавета II также вышла к праздничному оркестру и наблюдала за действом. Но на ее лице почти не было улыбки. Королева была серьезной и сосредоточенной.

В этом году она не выходила на балкон Букингемского дворца вместе с родными, как это было в предыдущие годы.



Елизавета II на праздничном параде / Скриншот с видео

Праздничный образ Елизаветы II

Для празднования официального 95-летия Ее Величество выбрала серое пальто с пуговицами и желтой вышивкой сверху. Из-под пальто виднелось красивое платье. Также королева надела шляпу в тон пальто с красивыми украшениями. Соединила наряд с черными туфлями.

Елизавета II надела белые перчатки, а на руке у нее висела черная сумочка. Среди драгоценных украшений образ завершили голубая брошь, бусы и серьги. Волосы британская королева уложила в фирменную прическу, а на лице сделала макияж с акцентом на губах.



Елизавета II на праздничном параде / Скриншот с видео



Елизавета II на праздничном параде / Скриншот с видео



Елизавета II на праздничном параде / Скриншот с видео

Празднование официального дня рождения Елизаветы II: смотрите видео онлайн