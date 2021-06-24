Елизавета II появилась в сиреневом платье с атласным поясом: образ королевы на аудиенции

Королева Елизавета II на днях встретилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Для аудиенции Ее Величество выбрала нежное сиреневое платье с широким атласным поясом.

Британская королева Елизавета II в ходе еженедельной личной аудиенции встретилась с премьер-министром Борисом Джонсоном. Их разговор прошел в Букингемском дворце.

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Отметим, что позади королевы видны семейные фотографии в рамках – покойного мужа принца Филиппа, Уильяма и Гарри с женами, а также снимок единственной дочери принцессы Анны с мужем Тимоти Лоуренсом.

Образ Елизаветы II

Королева предстала перед камерой в элегантном и нежном одежде. Она выбрала платье длины миди сиреневого цвета с широкой атласной лентой чуть ниже талии. Наряд Ее Величество соединила с привычными черными туфлями на невысоком каблуке.

Елизавета II дополнила образ изысканной брошью, трехслойным жемчужным ожерельем на шее и серьгами. Волосы она уложила в кудри, а на лице сделала макияж, подчеркнув губы яркой помадой насыщенного красного цвета.



Елизавета II и Борис Джонсон на встрече / Фото Getty Images

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