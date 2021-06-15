Елизавета II очаровала ярким образом в желтом платье: фото деловой встречи

Британская королева Елизавета II в рамках саммита G7 встретилась с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Ее Величество продемонстрировала нежный образ в желтом цветочном платье.

Британская королева встретилась с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Виндзорском замке. Как сообщили работники дворца, Австралия была одной из четырех приглашенных стран на саммит "Большой семерки". Елизавета II как лидер Великобритании принимает в себя представителей других государств.

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Образ Елизаветы II

Для деловой встречи с премьер-министром Австралии Ее Величество выбрала яркий и летний аутфит. Она предстала перед камерами в желтом платье длины миди с голубым цветочным принтом. Наряд именно с таким принтом британская королева обычно выбирала и раньше.

Елизавета II соединила платье с черными туфлями на невысоком каблуке. Элегантный образ она традиционно дополнила жемчужными аксессуарами – трехслойными бусами и серьгами.

Ее Величество уложила волосы кудрями, а на лице сделала лаконичный макияж с ярким акцентом на губах.



Елизавета II и Скотт Моррисон​ / Фото Getty Images

Заметим, что в рамках саммита 95-летняя королева вместе с принцем Чарльзом, герцогиней Корнуольской и герцогами Кембриджскими встретилась с лидерами G7 в ботаническом саду "Эдем", который расположен в графстве Корнуолл.

Впоследствии американская президентская чета посетила Виндзорский замок, где пила чай с британской королевой. На встречу с Байденом Елизавета II надела розовое платье-футляр с цветочным принтом.