Елизавета II недавно виделась с больным COVID-19 принцем Чарльзом: есть ли симптомы у королевы

На днях стало известно, что принц Чарльз во второй раз заболел COVID-19. Елизавета II контактировала с сыном, поэтому сейчас она находится под наблюдением врачей.

Принц Уэльский 10 февраля получил положительный тест на коронавирус. Стало известно, что накануне он виделся с Елизаветой II и мог заразить ее.

Стоит знать Принц Чарльз второй раз заболел COVID-19: сын Елизаветы II на самоизоляции

Елизавета II под наблюдением врачей

Принц Чарльз виделся с королевой 8 февраля. Он навещал мать в Виндзорском замке, где сейчас живет ее величество.

Как сообщают королевские источники, Елизавета II из-за встречи с сыном находится под наблюдением врачей. Они внимательно следят за ее состоянием, однако не сообщают детальных подробностей. Пока никаких симптомов коронавируса у монархини нет.



Елизавета II и принц Чарльз / Фото из инстаграма королевской семьи

У Чарльза коронавирус

Принц Уэльский узнал, что заболел COVID-19, вчера, 10 февраля. Он находится на самоизоляции. Также Его Высочество отменил запланированные поездки.

Неизвестно, как именно чувствует себя принц Чарльз.

Это уже второй раз сын Елизаветы II болеет коронавирусом. Впервые он заразился в марте 2020 года, но быстро выздоровел. Правда, Чарльз признался, что вследствие болезни получил осложнение – потерял обоняние и вкус.

, коронавирусом заболели члены других королевских семей Европы. 81-летняя королева Дании Маргрете II и 54-летний король Испании Филипп VI получили положительные тесты на COVID-19.