"Ели, сколько хотели": что делали оккупанты в доме Ирины Билык

Украинская певица Ирина Билык после первых же взрывов уехала из своего дома. Она призналась, что в ее доме некоторое время поселились кафиры, где "жили как хотели".

Известная украинская певица Ирина Билык жила в роскошном коттеджном городке под Киевом. Услышав первые взрывы утром 24 февраля, она решила сразу ехать.

К слову Я ждала слов поддержки, – Ирина Билык призналась, как ее экс-мужчина из России отреагировал на войну

Ирина Билык о своем доме

Знаменитость уехала из городка вместе с кумой, которая тоже убегала вместе с детьми. Впоследствии, в чате своего городка она узнала о том, что в ее доме жили оккупанты.

Выгнали всех людей из города. Когда выходили, им сказали: "Не закрывайте дома, потому что мы выбьем все двери и будем искать пищу",

– поделилась Билык.

Они уже ели сколько хотели. Они уже там такое делали. Когда зашел мой помощник, уже больше месяца прошло, как они там жили. Так они там и плавали в бассейне, и все что можно, и аппаратуру, все мои вещи, фото детства", – добавила певица со слезами на глазах.

Исполнительница призналась, что ее принимали в разных городах Украины и она жила у друзей на западе. Она поблагодарила друзей за поддержку.

В чьих домах побывали оккупанты

После приезда в Бучу Евгений Синельников увидел разграбленный дом. По его словам, все то, что россияне не украли, – разбили и избили.

Шеф-редактор "Орла и решки" рассказала, что россияне уничтожили ее дом в Ирпене: "Русня изнасиловала наш дом. Обещали, растерли ги*но по полу. Сломали то, что не удалось вынести. Тоскливо".

Александра Зарицкая из группы KAZKA жила в доме возле Гостомеля. Российские военные ворвались и в ее дом, забрав даже микрофон.