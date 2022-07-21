Символизирует засеянное поле: Елена Зеленская выступила в Конгрессе США в пиджаке с особой вышивкой
Источник:телеграм-канал Елены Зеленской
В среду, 20 июля, Елена Зеленская обратилась к американским конгрессменам и попросила больше оружия для Украины. Для своего выступления она выбрала наряды с белой вышивкой, символизирующей засеянное поле.
За три дня в США Елена Зеленская продемонстрировала несколько безупречных образов. Если первые look были от именитого бренда Litkovskaya, то последние от украинской марки A.M.G. Brand.
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Символический образ Зеленской в Конгрессе США
Для появления перед конгрессменами Елена Зеленская надела строгий костюм черного цвета – брюки прямого кроя и удлиненный пиджак с белой вставкой с символической вышивкой. На ней ромбы и цветы, напоминающие, что Украина – житница Европы.
Костюм в цветах силы и хрупкости. Вышивка на пиджаке – прообраз украинской сильной женщины. Изображение ромба и цветка символизируют засеянное поле, а в нашем понимании – это цветущая и растущая Украина,
– рассказали дизайнеры A.M.G. Brand "КП в Украине".
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В этом же костюме первая леди Украины пообщалась с Нэнси Пелоси – спикером Палаты представителей Конгресса США.
"Наш разговор был об очередных преступлениях россии. О детях, которых она убила. О забранных жизнях мирных украинцев. О людях, которые остались без крова. Я искренне благодарна американцам за то, что они с нами в самые темные времена. Потому что это приближает наш общий рассвет", – прокомментировала Зеленская в своем телеграме.
Елена Зеленская в костюме A.M.G. Brand с символической вышивкой / Фото из телеграм-канала первой леди Украины