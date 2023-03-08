Супруга президента Елена Зеленская прибыла в ОАЭ, где на 8 марта запланирован саммит Forbes 30/50. Накануне она встретилась с президентом Эмиратов.

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Елена Зеленская встретилась с шейхом ОАЭ

Первая леди имела возможность пообщаться с шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Она рассказала, что ОАЭ поддержали проукраинские резолюции ООН. Среди них та, в которой говорится об украинской формуле мира.

Сегодня во время встречи с Президентом ОАЭ имела возможность лично поблагодарить его и эмиратского народа за чрезвычайно важную и ценную гуманитарную помощь, оказанную украинцам в трудные времена отражения российской агрессии.

– добавила Елена Зеленская.

Зеленская также представила проект Фонда и рассказала о построении жилищ для детдомов семейного типа для семей, потерявших жилье из-за войны. К этой инициативе ОАЭ также присоединится.

Елена Зеленская с шейхом ОАЭ / Фото из инстаграма первой леди

На встречу Елена Зеленская надела эффектный костюм молочного цвета, состоявший из жакета с большими золотистыми пуговицами, а также юбку с асимметричным низом. Образ дополняли коричневые туфли-лодочки, серьги и лаконичная укладка.



Елена Зеленская с шейхом ОАЭ / Фото из инстаграма первой леди