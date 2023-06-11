Зеленская попросила Трюдо поддержать Всеукраинскую программу ментального здоровья. Напомним, что 10 июня премьер Канады совершил необъявленный визит в Киев.

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Зеленская встретилась с Трюдо

Первая леди подчеркнула, что Канада делает для украинцев много, в частности, приняла 200 тысяч наших беженцев, а также дала средства на генераторы, защиту украинской энергосистемы, разминирование и т.д.

Вместе с Трюдо Зеленска посетила Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная поляна". По ее словам, сейчас в Украине психологи важны как никогда.

Мы часто говорим об устойчивости Украины. Весь мир ею увлекается. Но мы должны понимать, что эта устойчивость не является неисчерпаемой. Украинской стойкости нужна поддержка – как неотложная, так и долговременная, воплощенная в мощной сети центров со специалистами, умеющими работать с травмированными ментально и физически военными и гражданскими,

– заявила Зеленская.

Образ Елены Зеленской

Зеленская попросила Трюдо поддержать Всеукраинскую программу ментального здоровья. Для встречи она выбрала невероятный штанов костюм синего цвета, который подчеркнул поясом. Первая леди дополнила образ острыми туфлями. Она сделала легкий макияж и укладку.



Елена Зеленская с Джастином Трюдо / Фото с ее инстаграммы

Жена Зеленского добавила, что в "Лесной поляне" в Киевской области за год реабилитируют тысячи пациентов.

"Пока наши воины защищают нас, наша задача – защитить их. А это значит – построить систему помощи по лучшим международным стандартам. Восстановить людей одновременно физически и ментально", – сказала первая леди.

Зеленская сообщила, что именно ментальному здоровью посвящен третий саммит первых леди и джентльменов. Она уже направила приглашение на него жене премьера Канады – Грегуар-Трюдо.



Елена Зеленская с Джастином Трюдо / Фото с ее инстаграммы

Также Елена Зеленская обнародовала видео посещение вместе с Трюдо реабилитационным центром "Лесная поляна".

Недавно первая леди присоединилась к открытию детской зоны в Киеве. Одно из самых больших пространств открыли на центральном вокзале столицы. Для появления там Елена Зеленская выбрала изумрудную блузку и зауженные брюки со стрелками шоколадного цвета.