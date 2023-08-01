В монолуке от украинского бренда: Елена Зеленская провела рабочую встречу в Киеве
Источник:Елена Зеленская
На днях Елена Зеленская встретилась с премьер-министром, министром иностранных дел государства Катар Мухаммадом бин Абдулрахман Аль Тани. Встреча прошла в Киеве. Первая леди выглядела очень элегантно в монолуке от украинского бренда.
По словам супруги Владимира Зеленского, она предложила политику сотрудничать в строительстве укрытий для украинских школ. Первая леди объяснила, что это один из приоритетных проектов Olena Zelenska Foundation. Поскольку в Украине сейчас только около 3594 школ, которые имеют укрытия. Всего в стране их больше 13 тысяч.
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Образ первой леди Украины
Для встречи Елена Зеленская подобрала серо-мятный костюм украинского бренда Gasanova. Он состоит из пиджака с акцентной горловиной и прямых штанов. К костюму первая леди добавила тонкий пояс на талию в тон. Аутфит она завершила изысканной брошью. Из аксессуаров Елена Зеленская также добавила лаконичные серьги.
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Елена Зеленская в костюмах
- Раньше первая леди приезжала с визитом в Винницу. В первую очередь, она посетила мемориал памяти жертв российских обстрелов города 14 июля 2022 года. Для рабочего выезда она выбрала классический черный брючный костюм. Его она соединила с бежевой блузой и шоколадными каблуками с прямоугольным носом.
- Елена Зеленская сопровождала Владимира Зеленского на встрече с президентом Южной Кореи. Она одела костюм пурпурного цвета с юбкой миди и жакетом с поясом-баской от украинского бренда AMG Образ дополнили серьги от Guzema, туфли-лодочки в тон и брошь в виде подсолнуха.
- Телеведущая Екатерина Осадчая при поддержке ЮНИСЕФ и Министерства социальной политики запустили документальный сериал "Семья для каждого ребенка". В первом выпуске также снялась Елена Зеленская. Для съёмок она подобрала костюм нежно-голубого цвета, состоявший из асимметричного жакета и юбки длины макси. Его она соединила с голубой рубашкой, туфлями-лодочками в тон и небольшими серьгами.