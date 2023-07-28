Следует отметить, что День государственности отмечается в тот же день, когда православные христиане чтят память князя Владимира Великого и День крещения Киевской Руси.

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Елена Зеленская поздравила Украину с Днем государственности

Первая леди распространила видео, ранее опубликованное Владимиром Зеленским. Она поздравила украинцев с праздником и подчеркнула, что Украина обязательно победит.

Сегодня День Украинской Государственности – как напоминание, какая у нас многовековая история. И каким тяжелим был путь к ней. И как много мы отдали за право быть собой. Сейчас мы снова боремся за свою историю, настоящее и будущее. И одновременно за право каждой страны все это иметь. Потому что государство – не просто место на карте. Это место в сердце,

– написала Елена Зеленская.



Елена Зеленская поздравила украинцев с Днем государственности / Скриншот по инстаграм-сторис